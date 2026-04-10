Ontdek de driewielfiets in Winschoten

WINSCHOTEN – Doortrappen Groningen organiseert op 22 april een ontdekdag over driewielfietsen voor senioren. Een driewielfiets is ideaal voor wie niet meer op een tweewieler durft te fietsen. Bijvoorbeeld omdat op- en afstappen lastig is of het evenwicht niet zo goed meer is. Wie wil weten hoe het is om op een driewieler te fietsen, is van harte welkom tijdens deze ontdekdag van de Fietsersbond. Het event vindt plaats bij PrengerHoekman Fysiotherapie, Blijhamsterweg 47 Winschoten. Deelname is gratis.
De ontdekdagen van de Fietsersbond zijn onderdeel van het programma Doortrappen in Groningen. Doortrappen heeft als doel om senioren te stimuleren vaker te fietsen. Dit is tevens al enkele jaren speerpunt in landelijk en regionaal verkeersveiligheidsbeleid. Terwijl senioren met gezondheidsprogramma’s gestimuleerd worden om in beweging te blijven, is in ongevallencijfers een groeiend aantal ongevallen met de seniore fietser te zien. Doortrappen Groningen is in het leven geroepen om daar verandering in te brengen. Het project bestaat uit diverse leerzame en leuke fietsactiviteiten voor senioren.
Ontdekdag
Tijdens de ontdekdag van de Fietsersbond vertellen ervaren fietsdocenten je alles wat je moet weten over driewielers. De docenten zijn er ook om al je vragen over de fiets te beantwoorden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om je eigen fiets te laten ombouwen naar een driewielfiets. Neem je eigen fiets mee en laat je adviseren door de Fietsersbond over de mogelijkheden. Tijdens de ontdekdag zijn ook verschillende driewielfietsen beschikbaar, zodat je onder begeleiding een proefrit kan maken. Er is geen aankoopverplichting.
Doortrappen in Groningen
Het programma Doortrappen is omarmd door de provincie Groningen en Verkeerswijzer Groningen. Alle Groningse gemeenten doen er aan mee. De fietsactiviteiten van het programma worden uitgevoerd door docenten van de Fietsersbond in samenwerking met Huis voor de Sport Groningen. Ze werken daarbij samen met allerlei (lokale) organisaties, instellingen en mensen die betrokken zijn bij (veilig) fietsen in Groningen. Kijk voor meer informatie op www.doortrappengroningen.nl.
Datum: 22 april 2026
Adres: Blijhamsterweg 47 te Winschoten (bij PrengerHoekman Fysiotherapie)
Tijd: 13:00 – 16:00 uur
Bron: Gemeente Oldambt