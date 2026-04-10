Raadhuislaan Oude Pekela krijgt fraaier aanzien

OUDE PEKELA – De Raadhuislaan tussen Het Dokhuis en Schoenservice Brockschmidt krijgt een fraaier aanzien.
De gemeente wil er onder meer borders met planten, parkeerplekken, grasbeton en nieuwe bestrating aanleggen. Ook wordt de riolering vervangen.
De bewoners kregen donderdagavond in het gemeentehuis door medewerkers van de gemeente en ingenieursbureau Hollema uitleg over de plannen en ze konden zelf ook suggesties doen. ‘Mooi mit deurgoan’, was een van de over het algemeen positieve reacties.
Als alles volgens plan verloopt, wordt na de bouwvak begonnen met de werkzaamheden.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela