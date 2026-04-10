Video: Belgische oud-militairen herdenken bevrijding in Finsterwolde

FINSTERWOLDE – Belgische oud-militairen hebben in Finsterwolde stilgestaan bij de bevrijding van Noordoost-Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bij het monument werd herdacht hoe parachutisten van de Special Air Service in april 1945 een belangrijke rol speelden in de strijd tegen de Duitse bezetting.
De herdenking maakt deel uit van een zogeheten Battlefield Trip, waarbij een Belgische delegatie langs meerdere historische plekken in de regio reist. Op die locaties wordt stilgestaan bij de opmars van de geallieerden en de offers die daarbij zijn gebracht.
Volgens Yde van der Molen van het 4/5 Comité Finsterwolde is de herdenking elk jaar van grote waarde. “Hier in Finsterwolde is echt gevochten en zijn doden gevallen die elk jaar worden herdacht,” vertelt hij.
De Belgische Special Air Service, een eliteregiment van parachutisten, speelde destijds een belangrijke rol bij het in kaart brengen van Duitse posities. Daarmee maakten zij de weg vrij voor grotere geallieerde troepen.
Voor de aanwezige Belgische deelnemers blijft het belangrijk om deze geschiedenis door te geven aan volgende generaties. “We willen de geschiedenis blijven doorgeven, zodat mensen beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is,” zegt vertegenwoordiger Otté Bert van de Amicale Belgian Special Air Service.
Tijdens de herdenking werd ook stilgestaan bij de jonge leeftijd van veel gesneuvelde militairen.
“Dat waren mannen van rond de twintig die hun leven gaven voor onze vrijheid.”
Met de Battlefield Trip wordt niet alleen herdacht, maar ook stilgestaan bij de blijvende betekenis van vrijheid en internationale verbondenheid.
