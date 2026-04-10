VLAGTWEDDE – Volwassenen nemen de buitenwijken voor hun rekening en ruimen daar het zwerfafval op in Vlagtwedde
Nadat vanmorgen de leerlingen van OBS De Clockeslach en CBS de Zaaier de kern van Vlagtwedde vrij van zwerfafval hadden gemaakt ging vanavond de volwassenen aan de slag.
In groepjes van drie gingen ze de verder van de school gelegen wijken in.
Ook daar verzamelden ze weer een hoop rommel, vooral onder het struiken en in de sloten langs de weg was het erg.
De zwerfvuilactie maakt deel uit van de landelijke campagne Nederland Schoon en werd als gewoonlijk georganiseerd door Dorpsvereniging Vlagtwedde.
Foto: Geert Smit
