Watertappunt Rivierenbuurt in gebruik genomen

VEENDAM – Vrijdagmorgen werd op de wijkontmoetingsplek in de Rivierenbuurt Veendam een nieuw openbaar watertappunt officieel in gebruik genomen. Het watertappunt werd feestelijk door leerlingen van OBS De Viermaster, schooldirecteur Frank Panneman en wethouder Henk Jan Schmaal geopend.
De gemeente Veendam plaatst dit jaar twee watertappunten bij wijkontmoetingsplekken: naast de Rivierenbuurt komt er ook een tappunt bij de Groen van Prinstererlaan in Wildervank. Deze locaties zijn gekozen vanwege hun functie als ontmoetingsplek in de wijk. Door het watertappunt direct bij de ontmoetingsplek te plaatsen, kunnen niet alleen scholen, maar de hele buurt gebruikmaken van deze gezonde voorziening.
Als JOGG-gemeente vindt de gemeente Veendam het belangrijk om gezond gedrag, zoals water drinken, actief te stimuleren. Met initiatieven zoals deze wordt het belang van water drinken onder kinderen en inwoners onder de aandacht gebracht.
Bron en foto’s: Peter Panneman