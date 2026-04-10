Weerstation langs de N368 geplaatst

BLIJHAM – Vrijdag is langs de N368 een weerstation geplaatst.
Vrijdag is langs de Provincialeweg N368, ter hoogte van de rotonde naar de Turfweg, een weerstation geplaatst. Deze meetstation wordt specifiek gebruikt voor de gladheidsbestrijding.
Sinds een kleine veertig jaar maakt Rijkswaterstaat gebruik van het GladheidsMeldSysteem (GMS). Dat verouderde systeem wordt momenteel in het hele land vervangen door het Road Weather Information System (RWIS).
Het systeem maakt gebruik van geavanceerde data-analyse en kunstmatige intelligentie om weersinvloeden op het wegverkeer nauwkeurig te voorspellen en hierop te reageren. Dat gebeurt door sensoren in het wegdek. Bij sneeuwval of vorst kan dan zo snel mogelijk ingegrepen worden, bijvoorbeeld door te gaan strooien.
De gladheidscoördinator kan uit de aangeleverde data onder meer aflezen wat de temperatuur en vochtigheid van het wegdek is, net als de luchttemperatuur en de windsnelheid. En of het wegdek droog is, of dat er sprake is van neerslag. Allemaal factoren die vooral in de winter van belang zijn om in te kunnen schatten of het verkeer veilig van de weg gebruik kan maken of dat er ingegrepen moet worden. Ook hoge temperaturen, waardoor schade aan het asfalt kan ontstaan, worden gemeten.
De meetgegevens worden direct doorgestuurd naar een nieuwe webapplicatie, GripIQ van Rijkswaterstaat.
Foto’s: Hilvert Huizing