EHBO Vlagtwedde leidt zes nieuwe cursisten op

VLAGTWEDDE – Zaterdag was het EHBO examen voor zes nieuwe cursisten. Deze opleiding was in samenwerking met Winschoten en Geesbrug.
Alle deelnemers zijn geslaagd. Twee gaan naar Winschoten, één naar Geesbrug en drie blijven bij Vlagtwedde. EHBO Vlagtwedde wenst de nieuwe hulpverleners veel succes in de toekomst.
Hun dank gaat ook uit naar het Buurthuis Jipsinghuizen voor hun medewerking.
Op de foto zie je de geslaagde cursisten, samen met de Lotus slachtoffers en de Kader instructeur.
Bron: Willem Swarts