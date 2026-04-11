Feestelijke opening jeu-de-boulesbaan bij woonservicecentrum Breehorn

VEENDAM – Vrijdagmiddag was het feest bij woonservicecentrum Breehorn in Veendam want daar werd de jeu-de-boulesbaan officieel geopend. Deze baan werd tijdens NLdoet aangelegd door een groep enthousiaste vrijwilligers.
De officiële opening werd verricht door bewoner dhr. Zijl en Catharina Woldhuis van de kapsalon in de Breehorn die ook samen met Bianka Wolthuis het bordje onthulde.
Na de feestelijk in gebruik name was er tijd voor een hapje en een drankje. De aanleg van de jeu-de-boulesbaan werd mede mogelijk gemaakt door de vele sponsoren.
Bron en foto’s: Peter Panneman