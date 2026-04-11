Jan Hendrik Veldman klaverjaskampioen seizoen 2025/2026 V.V. Westerwolde

VLAGTWEDDE – Vrijdagavond vond de laatste speelavond van het klaverjaskampioenschap van de v.v. Westerwolde over het seizoen 2025 / 2026 plaats. Bij deze zevende speelronde kwamen er 31 kaarters naar de kantine op sportpark de Barlage. Na een leuke kaartavond met daaraan gekoppeld de trekking van de tweede verloting van het seizoen, bleek dat Jan Hendrik Veldman vanuit de vijf meetellende scores de meeste punten had verzameld.

Met zijn vijf hoogste scores kaartte hij 25.310 punten bij elkaar, hetgeen neerkomt op een gemiddelde van 5062 per speelavond. Veldman is daarmee de elfde klaverjaskampioen in de geschiedenis van de v.v. Westerwolde, waarbij opgemerkt dat hij dit seizoen voor het eerst tot de deelnemers van dit kampioenschap behoorde. Als tweede in de eindstand m.b.t. het kampioenschap eindigde zijn zus TIny Wilts.; zij verzamelde 25.155 punten. De derde plaats was weggelegd voor Reina Sagel die in de vijf meetellende speelavonden 24.752 punten bij elkaar speelde. Winnaar Jan Hendrik Veldman ontving uit handen van Andries Huisinga als kampioen van het seizoen 2025 / 2026 een mooi vleespakket en ook de kampioensbeker.

De laatste speelavond werd gewonnen door Geert Alberts. Met een mooi puntentotaal van 5585 punten werd hij de overduidelijke winnaar van deze speelronde. Op de tweede plaats eindigde René v.d. Werf met een totaal van 5372 punten. Nummer drie van de avond, Andries Huisinga, kwam tot 5141 punten. De gemiddelde score van deze speelavond was 4613 punten. De hoogste partij leverde een score van 1655 punten op en de laagste partij kwam uit op 744 punten. Totaal deden er dit seizoen 47 verschillende personen mee aan de zeven speelavonden, waarvan 28 deelnemers die minimaal vijf van de zeven keer aanwezig waren. De activiteitencommissie van de v.v. Westerwolde wil alle deelnemers van dit seizoen hartelijk bedanken en kijkt (mede door deze grote deelname) dan ook met de nodige tevredenheid terug op het nu voorbije seizoen en hoopt ook in het seizoen 2026 / 2027 weer een klaverjaskampioenschap te organiseren.

Als slotakkoord van dit seizoen volgt op vrijdagavond 15 mei nog het Open Vlagtwedder Kampioenschap Klaverjassen (OVKK) en dit toernooi vindt eveneens plaats in de kantine op sportpark De Barlage in Vlagtwedde. In principe kan iedereen (al dan niet wonend in Vlagtwedde of Westerwolde) aan dit kampioenschap deelnemen. Gelet op de inkoop van prijzen ziet de activiteitencommissie graag dat men zich van tevoren opgeeft voor deze kaartavond. Via de verschillende mediakanalen wordt er de komende weken nog nadere aandacht aan dit kampioenschap besteed.

Bron en foto’s: HJ Pleiter