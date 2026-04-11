Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 11 april 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANAVOND REGEN | LICHT WISSELVALLIG

De wind is weer gedraaid naar het zuidoosten en daarmee is het tot vanavond vrij zonnig, al komt er vanmiddag ook weer wat meer bewolking en vaak is het ook een fletse zon. Maar na een frisse nacht met een minimumtemperatuur van 2 graden wordt het vanmiddag ongeveer 17 graden.

Toch gaat het eind van de middag en vanavond geregeld regenen, vannacht is het droog en dan komen er weer een paar opklaringen. Minimumtemperatuur komende nacht rond 4 graden en dan een matige wind uit het zuiden. Morgen is er een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest en het is meest droog met een enkele bui en regelmatig een paar opklaringen. Maximum morgen ca. 15 graden.

Maandag hebben we vrij veel bewolking met soms ook weer een flets zonnetje en later wellicht wat regen, dinsdag en woensdag valt er bui maar zijn er ook flinke opklaringen. Maxima begin volgende week rond 14 graden en niet veel wind. Later in de week is er een zuidwestenwind en dan is het iets zachter.