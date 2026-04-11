DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Op vrijdag 10 april vond rond 23:30 uur in Papenburg een politieachtervolging plaats waarbij een bromfiets betrokken was. Een 19-jarige bestuurder reed op een bromfiets in het openbaar verkeer zonder geldig rijbewijs. Bovendien was het voertuig niet verzekerd. Agenten merkten de bromfiets op omdat deze zonder verlichting reed en wilden hem staande houden. De verdachte vluchtte echter.
De daaropvolgende achtervolging leidde door verschillende straten in de stad, waaronder het gebied rond het hoofdkanaal, het plein van een fastfoodrestaurant en vervolgens richting de Dechant-Schütte-Straße en de Bundesstraße 70.
Ondanks zwaailichten, sirenes en duidelijke stoptekens bleef de bestuurder doorrijden en negeerde hij diverse rode stoplichten en verkeersborden. De 19-jarige vluchtte uiteindelijk het park Bokel in, waar hij zijn bromfiets achterliet en te voet verder vluchtte. Na een korte achtervolging werd hij door de politie aangehouden.
Tijdens de achtervolging is een nog onbekende bestuurder van een auto, waarvan het kentekenfragment kan worden omschreven als “EL-CE”, mogelijk in gevaar gebracht. De bestuurder en een vrouwelijke passagier (beiden circa 25 tot 30 jaar oud) zijn nog niet bekend. Tegen de 19-jarige is een strafvervolging ingesteld. De politie verzoekt de bovengenoemde bestuurder, evenals andere getuigen, contact op te nemen met het politiebureau van Papenburg op 04961/9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland