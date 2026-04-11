Leden Stichting Bovem ploegen akker in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Zaterdag werd in Oude Pekela met historische trekkers een akker aan de Turfweg geploegd.
Zaterdag ploegde een aantal leden van Stichting Bovem een akker tegenover de camperplaats aan de Turfweg. Met zo’n 15 historische trekkers werd een perceel grasland geploegd.
Stichting BOVEM staat voor Stichting Bourtange Oude Voertuigen en Machines. De stichting is opgericht op 8 april 2009. Het doel is: Het bewaren en in stand houden van oude voertuigen en machines in de breedste zin van het woord. De stichting heeft ruim 100 leden (donateurs).
Foto’s: Jan Glazenburg