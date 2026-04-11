Leerlingenraad Dollard College PrO bezoekt gemeentehuis Winschoten

WINSCHOTEN – De leerlingenraad van Dollard College PrO Winschoten bracht onlangs een bezoek aan het gemeentehuis om te leren hoe besluiten in de gemeente tot stand komen. In de raadszaal gingen de leerlingen in gesprek met burgemeester Sikkema en wethouder Jurrie Nieboer.
De burgemeester vertelde over haar werkzaamheden en rol binnen de gemeente. Ook wethouder Nieboer lichtte zijn taken toe, onder andere op het gebied van onderwijs. Daarna was er ruimte voor vragen van de leerlingen. Deze gingen onder meer over wonen, verkeer en voorzieningen voor jongeren in hun eigen dorp of wijk. Het gesprek bleef niet bij de voorbereide vragen en groeide uit tot een open uitwisseling over onderwerpen die de leerlingen bezighouden.
Tijdens het bezoek werd er ook uitleg gegeven over gezond leven, de rol van de buurtsportcoach en de schoolkantine, en het werk van de buitendienst, zoals het onderhoud van wegen, groen en speelplekken, door verschillende sprekers. Aansluitend kregen de leerlingen een korte rondleiding door het gemeentehuis, inclusief de werkkamer van de burgemeester. Het gebouw, dat dateert uit 1895, maakte zichtbaar indruk.
De leerlingenraad kijkt terug op een leerzame ochtend, met meer inzicht in hoe de gemeente werkt en hoe inwoners invloed kunnen uitoefenen
Bron: Jos Begeman