Motorrijder gewond bij ongeval Veendam

VEENDAM – Bij een ongeval in Veendam is gisteravond een motorrijder gewond geraakt.
Rond kwart over acht werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval op het Lloydsplein in Veendam. Door onbekende oorzaak was daar een motorrijder onderuit gegaan.
Politie, ambulance en de traumahelikopter kwamen ter plaatse.
De motorrijder is ter plekke gestabiliseerd en vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd.
De rotonde was enige tijd tussen de Lloydsweg en de Van Stolbergweg afgesloten.
Bron: Peter Panneman