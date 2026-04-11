Muzikaal afscheid van Blueprint

VEENDAM – Na 22 seizoenen is er een einde gekomen aan een muzikaal tijdperk in Veendam.

Vrijdagmiddag werd in een volle foyer van Theater vanBeresteyn de allerlaatste live-aflevering van Blueprint opgenomen. Presentator Thomas Kaldijk kondigde zijn afscheid eerder aan met de woorden: “Na 22 seizoenen is het mooi geweest.” Kaldijk werd door vele trouwe bezoekers bedankt middels een lekker flesje voor de vele mooie muziek sessies.

De laatste live-aflevering werd een bijzonder moment voor fans, muzikanten en iedereen die de afgelopen 22 jaar betrokken was bij Blueprint, zoals de band Sunken Lands van Edwin Jongedijk. Edwin is sinds 2004, als solo, duo of bandlid, de gast geweest met de meeste sessies in Blueprint achter zijn naam. Het was de laatste kans om de unieke sfeer van de live-sessies mee te maken, die voor veel bezoekers een vaste maandelijkse traditie waren. Een terechte afsluiter dus.

Blueprint begon in 2004 als een kleinschalig muziekprogramma met liveoptredens in het toenmalige Grand Café Jansen & Jansen. Wat startte als een lokaal initiatief, groeide uit tot een vaste waarde voor liefhebbers van roots, blues, folk en Americana. Door de jaren heen traden talloze artiesten uit binnen- en buitenland op in Veendam, vaak in een intieme setting waarbij publiek en muzikanten dicht bij elkaar stonden.

Van café naar theater

Na de sluiting en latere brand van Jansen & Jansen verhuisden de live-sessies naar theater vanBeresteyn, waar Blueprint een nieuw thuis vond. De combinatie van radio-uitzendingen en liveoptredens bleef het handelsmerk van het programma: artiesten die ’s middags in de uitzending te horen waren, stonden ’s avonds op het podium voor publiek.

Een bewuste keuze om te stoppen

Kaldijk liet eerder weten dat het steeds moeilijker werd om het programma op dezelfde manier voort te zetten. Het boeken van artiesten binnen het beschikbare budget werd uitdagender, en ook zijn gezondheid speelde een rol. Na een zware longoperatie besloot hij dat het tijd was om af te bouwen. Toch bleef hij het programma met dezelfde passie presenteren tot het einde van seizoen 22.

Hoewel de live-sessies stoppen, blijft het radioprogramma op zondagmiddag voorlopig bestaan. Daarmee blijft Blueprint hoorbaar, maar zonder het live-element dat het programma zo geliefd maakte.

Bron en foto’s: Peter Panneman