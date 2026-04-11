Nieuwe inwoners maken kennis met Veendam

VEENDAM – Zaterdagmorgen organiseerde de gemeente Veendam een rondrit voor nieuwe inwoners.
Uitgenodigd waren inwoners die sinds 8 september 2025 in de gemeente zijn komen wonen. Deze inwoners zijn persoonlijk uitgenodigd en werden zaterdagochtend verwelkomd in het Henk Nienhuis Stadion in Veendam.
Na de rondrit door Veendam maken de nieuwe inwoners kennis met het gemeentebestuur en de raadsleden in de Schipperszaal van het stadion. Aansluitend werd een presentatie gegeven over de gemeente Veendam.
Tijdens deze ochtend konden de nieuwe inwoners en het gemeentebestuur met elkaar kennismaken, vragen stellen en ervaringen uitwisselen. Er hadden zich 40 personen aangemeld voor de rondrit. De nieuwe inwoners komen uit diverse gemeenten.
Bron en foto’s: Peter Panneman