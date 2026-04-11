Nieuwe padelbanen Vlagtwedde geopend

VLAGTWEDDE – Vanmiddag opende wethouder Giny Luth de nieuwe padelbanen in Vlagtwedde. Onder het genot van een hapje en een drankje kon men kijken naar een demonstratie Padel.
Padel bestaat sinds 1969 en komt oorspronkelijk uit Mexico en lijkt een combinatie van tennis en squash. Het is een dynamische en sociale sport, die snel te leren is en daardoor geschikt is voor zowel beginners als ervaren spelers.
Er zijn drie padelbanen en per baan kunnen vier deelnemers padel spelen. Via de website Sportplaza Vlagtwedde kan men een baan reserveren. Om padel voor iedereen laagdrempelig toegankelijk te maken, zijn bij De Dribbel gratis padelrackets en ballen te leen.
Zo kan iedereen vrijblijvend kennismaken met de sport en ontdekken of padel iets voor hen is. De Barlage heeft er een prachtige en toegankelijke sport bij gekregen.
