Onstwedder Boys wint verdiend bij SJS

STADSKANAAL – Beide ploegen maken elkaar niets op de ranglijst en stonden voor de wedstrijd gebroederlijk op de vijfde plek. Voor de Onstwedders was het vooral zaak te winnen om in de race te blijven voor de derde periode. De Oranjehemden deden dit door met een duidelijke 0-3 eindscore de overwinning te pakken.



Door Gert Meulman

In de wedstrijd leek het daar in eerste instantie totaal niet op. De thuisploeg van trainer Jordi Nijgh pakte in het eerste kwartier het heft in handen en de Onstwedders konden alleen maar verdedigen. Samuel Kidane schoot namens de thuisploeg met een mooi boogje van buiten de zestien net naast de paal. Na een kwartier spelen kwam de ploeg van Harold Molanus voor het eerst gevaarlijk voor het doel van de tegenstander. Vanuit een corner lukte het net niet de bal binnen te brengen.

SJS werd gevaarlijk door een goede actie over de rechterkant van Youri de Jonge, die door Luc Panneman bij de tweede paal staand niet op juiste waarde werd geschat. Zijn kopbal van dichtbij werd gekeerd door doelman Roan Stubbe. Na een half uur spelen had de man die afgelopen paasmaandag nog zes keer! scoorde, Sem Nieuwenhuis, voor de 0-1 kunnen zorgen. Zijn in één keer genomen bal ging echter ruim naast. De Boys bleven nu de druk houden en op een mooie pass vanaf de linkerkant van Anne Wilzing was het Gerko Scheper die knap en koel voor de 0-1 tekende.



Na rust was het de ploeg van Nijgh die de grote kans kreeg om op gelijke hoogte te komen. In twee keer gelukte dit Luc Panneman niet, waarbij verdediger Mart Wilzing op de lijn redding bracht. Hierna waren het weer de oranjehemden die op aanvalstocht gingen. Een schot van Anne Wilzing werd even losgelaten door doelman Youri Bos. Sem Nieuwenhuis, die even daarvoor terecht tegen een gele kaart aanliep, was net te laat om de bal in de nastoot binnen te schieten.

Gerko Scheper bleef zoals ook in het eerste bedrijf de gedreven en gevaarlijke man bij de ploeg van Molanus. Huub Kroese trok aan de noodrem toen Scheper weer een keer op tournee ging. De strafschop werd verzilverd door Sem Nieuwenhuis. Scheper had daarna de 0-3 moeten maken. Bos was al gezien, waarna de bal met een leeg doel op de paal belandde. Bert-Jan Wilzing schoot namens de thuisploeg van dichtbij nog een keer over.

In de laatste minuut van de partij was het dan andermaal Scheper die het op zijn heupen kreeg, vanuit een prachtige beweging ging hij los over de rechterkant, waarna zijn afgemeten bal knap werd binnengeschoten door Anne Wilzing, eindstand 0-3.

Tekst en foto’s: Gert Meulman