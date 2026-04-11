Record aantal deelnemers Driedorpenwandeling

WEDDE – Zaterdag verscheen een record aantal deelnemers aan de start van de driedorpenwandeling.
Dit jaar ging de tocht vanuit het dorpshuis de Voortgang in Wedde. De wandeling werd door Stichting Sportdorp Wedde-Veelerveen georganiseerd en de route werd weer uitgezet door Kaety Tack. Deelnemers konden kiezen uit drie individuele wandeltochten van ongeveer 5, 10 of 20 km.
“Het was wel even schrikken toen er zoveel aanmeldingen kwamen”, vertelt Jop Hammer, een van de organisatoren. Met 370 deelnemers is het record gebroken. Dit zijn zo’n 160 meer dan vorig jaar.
Ook bij Berend Koopman van dorpshuis De Voortgang moesten alle hens aan dek. Alle deelnemers kregen bij de start koffie/thee met cake en na afloop een kop mosterdsoep met stokbrood.
De route ging dit jaar door Wedde, Veele en Oud Veele. Het was een mooie route door de natuur, die deels langs de Giezelbarg en de Burcht van Wedde voerde.
