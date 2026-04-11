Unieke interkerkelijke samenwerking in Stadskanaal biedt baken van rust in tijden van polarisatie

STADSKANAAL – Al meer dan tien jaar slaan de Parochie Heilig Kruis en de PKN Kerk in Stadskanaal de handen ineen voor de organisatie van Oecumenische Taizé-vieringen. In een tijd die maatschappelijk vaak gekenmerkt wordt door polarisatie, blijken deze laagdrempelige vieringen een schot in de roos. Mensen uit de hele regio vinden hier een plek voor verbinding en rust, ongeacht hun achtergrond of levensovertuiging. Op zondagavond 19 april vindt de voorjaarseditie plaats in de PKN Kerk, Poststraat 30 te Stadskanaal.

De succesvolle interkerkelijke samenwerking in de Kanaalstreek resulteert in twee vieringen per jaar: afwisselend in de RK Kerk en in de PKN Kerk, beide gevestigd aan de Poststraat. De diensten staan in het teken van meditatief zingen, stilte en het luisteren naar inspirerende teksten.

Behoefte aan verbinding

Diaken Kees van Kordelaar van de Parochie Heilig Kruis en Predikant Hendrik Betting van de PKN Stadskanaal zijn nauw betrokken bij het initiatief. “Eigenlijk is het heel logisch dat mensen in deze sombere tijden behoefte hebben aan verbinding en bezinning. De Taizé-vieringen bieden troost en vertrouwen en zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht hun kerkelijke of niet-kerkelijke achtergrond. Dat is de grote succesfactor van de diensten.”, .

Samen zingen en ontmoeten

De zang, een kenmerkend onderdeel van de gemeenschap in het Franse Taizé, speelt ook in Stadskanaal een hoofdrol. Marianne Korsten, mede-organisator, licht toe: “Het is gewoon heel leuk om elkaar te ontmoeten en samen te zingen. De liederen zijn niet moeilijk, maar klinken vierstemmig wel ontzettend mooi. We zingen in zoveel mogelijk verschillende talen, zoals Latijn, Italiaans, Frans en natuurlijk Nederlands. Bovendien worden we prachtig live begeleid door verschillende muzikanten op hun instrumenten.”

Naast zang en bezinning is er volop ruimte voor ontmoeting. Na afloop van de viering is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie of thee. Deze ‘nazit’ wordt doorgaans zeer goed bezocht en draagt bij aan het versterken van de onderlinge band in de lokale gemeenschap.

Praktische informatie

De komende Taizé-viering vindt plaats op zondagavond 19 april om 19.00 uur in de PKN Kerk, Poststraat 30 te Stadskanaal. De toegang is volledig gratis en iedereen is van harte welkom. Er is wel de mogelijkheid om een vrije gift te doen.

Aanmelden vooraf is niet nodig.

Bron: Marianne Korsten