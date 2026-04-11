Westerwolde voor het eerst sinds lange tijd weer naar Zevenhuizen

VLAGTWEDDE – Zondag 12 april staat voor Westerwolde de uitwedstrijd tegen Zevenhuizen op het programma.
Vaak is de ploeg uit het Zuidoosten van Groningen nog niet op bezoek geweest in het Westerkwartier; slechts één keer hebben de Vlagtwedders de verste reis van de huidige competitie eerder moeten maken. We moeten terug naar het seizoen 2012 / 2013 toen Westerwolde op 21 oktober 2012 in de eerste knockoutronde van het bekertoernooi op bezoek ging bij de tegenstander van zondagmiddag. Een onverdeeld succes werd deze bekerwedstrijd voor Westerwolde niet. Na een memorabele wedstrijd werd er met een 4 – 1 nederlaag aan het kortste eind getrokken. Iets beter qua resultaat ging het 16 november jl. Op De Barlage werd toen een magere 1 – 0 overwinning behaald. Frank Riks tekende destijds al in de 6e minuut middels een krachtige kopbal voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Gelet op deze beide aangehaalde wedstrijden moge het duidelijk zijn dat Zevenhuizen ook nu vast en zeker weer een geduchte tegenstander zal zijn. Maar wil Westerwolde mee blijven doen in de derde periode en / of in de strijd om plaats twee op de ranglijst, dan zal men moeten proberen Zevenhuizen andermaal aan de zegekar te binden.
ZEVENHUIZEN
Zevenhuizen staat na achttien gespeelde wedstrijden op de achtste plaats. De ploeg van trainer Theo Donker, die voor het derde jaar aan het roer staat bij Zevenhuizen, heeft tot dusver zes keer weten te winnen, speelde vier keer gelijk en verloor acht duels. Bij de 22 vergaarde punten hoort een doelsaldo van 32 – 39.
WESTERWOLDE
Na de wedstrijden en de daarbij behorende uitslagen van het afgelopen paasweekend is Westerwolde gezakt naar de derde plaats op de ranglijst. Evenals SPW en Gasselternijveen hebben de Vlagtwedders in achttien wedstrijden nu 33 punten bij elkaar gespeeld. Ook Buinen heeft trouwens hetzelfde aantal verliespunten als bovengenoemde drie ploegen. Het doelsaldo van de mannen van trainer Mark Kruize is op dit moment 41 – 29. Dat de resterende wedstrijden om de derde periodetitel en de tweede plaats in de eindstand een spannend verloop zullen kennen, zal voor een ieder duidelijk zijn.
ALGEMEEN
Scheidsrechter bij Zevenhuizen – Westerwolde is dhr. B. Oord uit Heerenveen. De wedstrijd op sportpark d’Olle Streek in Zevenhuizen begint om 14.00 uur. De afgelopen week heeft er de mogelijkheid bestaan de busreis naar Zevenhuizen te boeken tegen de prijs van € 10,00 per persoon. Of de bus vol is, is op dit moment niet bekend. Bijgevoegde poster geeft verdere informatie voor het eventueel meegaan in de bus. En natuurlijk is er de hoop dat veel aanhangers van Westerwolde gebruik maken van deze fijne service.
