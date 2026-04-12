BNC wint van koploper Veelerveen

FINSTERWOLDE – BNC die met hun rijk zondagvoetbalverleden vanaf het volgende seizoen zullen gaan uitkomen in het zaterdagvoetbal won verrassend thuis van koploper Veelerveen. Bij rust stond het 1-0, de eindstand werd 2-1.
Door Gert Meulman
In de eerste helft zette speler/trainer Martijn Delger zijn ploeg op een 1-0 voorsprong. Veelerveen miste daarna een strafschop toen aanvoerder Alwin Prusen bij het nemen daarvan uitgleed en de bal naast zag verdwijnen. In de tweede helft scoorde BNC opnieuw. Martijn Delger was wederom de maker, waarbij hem te veel ruimte werd geboden.
Veelerveen maakte door Kevin Rosevink de aansluittreffer. Een kwartier voor tijd kreeg Delger zijn tweede geel en dus kon hij met rood naar de kant. Ondanks het bovental en de volledige druk naar voren van Veelerveen lukte het niet om nog tot een score te komen.
Door deze nederlaag is SPW door winst tot op twee punten genaderd. Er volgen nog vier speelrondes.
