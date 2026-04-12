Brandweer naar woningbrand in Oude Pekela (Update)

OUDE PEKELA – De brandweer is zondagavond gealarmeerd voor een woningbrand aan de Ring in Oude Pekela.
De brand werd iets na half tien vanavond gemeld. Brandweer Oude Pekela en de hoogwerker van brandweer Winschoten gingen ter plaatse. Veiligheidsregio Groningen schaalde op naar middelbrand. Ook brandweer Nieuwe Pekela werd gealarmeerd.
De brand woedde op verschillende plekken in de woning. Op de bovenverdieping werd de eerste blussing ingezet. Het tweede blusvoertuig werd ingezet voor de aangrenzende woningen. Ook werd de hoogwerker ingezet om de brand van buitenaf te blussen.
Tijdens het uitbreken van de brand was niemand in de woning aanwezig. In de aangrenzende woningen werden sloopwerkzaamheden uitgevoerd om uit te sluiten dat de brand zich niet verder heeft verspreid.
Rond tien voor elf is het sein ‘brand meester’ gegeven. Dat betekent dat verdere uitbreiding van de brand niet meer mogelijk is. Wel zal de brandweer nog enige tijd nodig hebben voor het nablussen. Over de oorzaak zal de politie nader onderzoek doen. De schade aan de woning is aanzienlijk.
Bron: Veiligheidsregio Groningen
Foto’s: Freddy Stötefalk en Teunis Streunding