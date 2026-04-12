Eelder Bloemenkoor brengt muzikale legendes tot leven

VEENDAM – Zondagmiddag 19 april presenteert het Eelder Bloemenkoor hun gloednieuwe voorstelling “Tribute to the Legends” in theater vanBeresteyn. Het wordt een middag vol herkenning, kippenvel en feestelijke momenten.
Het Eelder Bloemenkoor, een 55-koppig en gepassioneerd koor met inmiddels 18 jaar ervaring, neemt het publiek mee op een nostalgische reis langs de grootste iconen uit de muziekgeschiedenis. Onder de bezielende leiding van dirigent Mark Pepping brengen zij een indrukwekkend repertoire met tijdloze hits van onder andere Queen, ABBA, The Beatles, The Rolling Stones, Bee Gees, Lady Gaga en Elton John.
Met krachtige harmonieën, meeslepende arrangementen en een energieke podiumpresentatie weet het koor een geweldige sfeer neer te zetten.
Datum: Zondag 19 april 2026
Aanvang: 15.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn