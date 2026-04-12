Fietstocht naar Borssele; bewegend statement tegen kernenergie, kerncentrales en opslag van radioactief-afval in de grond

OLDAMBT, WESTERWOLDE, STADSKANAAL, GRONINGEN – Om de kernramp in Tsjernobyl te herdenken wordt een meerdaagse fietstocht tegen kernenergie naar Borssele georganiseerd.
Op 26 april 2026 wordt er wereldwijd stilgestaan bij de vreselijke kernramp met een van de kernreactoren (reactor 4 explodeerde) van de kerncentrale Tsjernobyl veertig jaar geleden. Een golf van radioactieve straling trok over Europa en duizenden inwoners stierven later door de blootstelling aan deze straling aan kanker. In totaal (WHO rapport 2006) hebben 600.000 inwoners de hoogste stralingsdosis opgelopen.
Rond deze herdenking organiseren Wise, de Luchtfietsers, Verenigd Front Kern(afval) Gezond en Borssele tot de kern een meerdaagse fietstocht door Nederland. Van 19 t/m 26 april trekken deelnemers vanuit het noorden (Eemshaven) naar het zuiden (eindpunt Borssele kerncentrale), de locatie van de enige kerncentrale van Nederland. Er nemen honderden deelnemers deel vanuit het gehele land die op diverse stopplaatsen aansluiten. Deelnemers uit het noorden komen o.a. uit Onstwedde, Oldambt, Westerwolde en Eemsdelta. Onderweg ontmoeten zij andere deelnemers maar ook betrokken organisaties en burgers die zich inzetten voor een gezonde leefomgeving. Het tempo en karakter zijn toegankelijk, het draait om bewustwording en verbinding.
Waarom deze actie:
De ramp in Tsjernobyl liet zien wat de impact kan zijn van kernenergie wanneer het misgaat.
Maar ook vandaag de dag spelen er belangrijke vragen:
Wat doen we met radioactief afval dat duizenden jaren gevaarlijk blijft?
Hoe veilig zijn kerncentrales op de lange termijn?
En welke keuzes maken we als samenleving voor onze energievoorziening?
Deze fietstocht, uitgevoerd door o.a. de Luchtfietsers en derden is een bewegend statement tegen kernenergie , tegen kerncentrales en tegen opslag van radioactief-afval in de grond. Op zondag 26 april vindt de afsluiting plaats. De laatste etappe loopt via Middelburg naar Borssele. Daar wordt stilgestaan bij de impact van kernenergie, toen en nu.
Vertrek: zondag de 19e april om 10 uur bij de ingang van de RWE locatie Eemshaven. Ook zal men die dag Groningen centrum (13.00 uur) en Gasselte aandoen. Zie voor de agenda verenigdfrontkerngezond.nl
Bron en beelden: Voorzitter Tjeerd Palstra Verenigd Front Kern (afval) Gezond