Informatiemiddag jong ouderverlies in Winschoten met Titia Liese

WINSCHOTEN – Zaterdag 9 mei organiseert Stichting TrOost Groningen een informatiemiddag over jong ouderverlies in Winschoten. Deze middag staat in het teken van herkenning en erkenning voor mensen die als kind of jongvolwassene een ouder hebben verloren door overlijden. Spreker is Titia Liese, die zelf op achtjarige leeftijd haar moeder verloor en zich al jaren inzet voor mensen met zogenoemd ‘Verlaat Verdriet’.
Jong ouderverlies kan levenslang doorwerken en het kan heel helend zijn om op latere leeftijd alsnog aandacht te geven aan zo’n groot verlies. Tijdens deze middag gaat Titia in op patronen die zij vaak ziet bij Verlaat Verdriet-ers, deelt haar eigen ervaringen en gaat in gesprek met deelnemers. Of je nu wilt luisteren, delen of herkenning zoekt: je bent van harte welkom bij deze bijzondere en verbindende bijeenkomst in Winschoten.
Datum: zaterdag 9 mei 2026
Tijd: aanvang 13.30 – 16.00 uur, inloop vanaf 13.00 uur
Waar: Vennekerk, Venne 152 te Winschoten
Opgave en aanmelding: info@troostgroningen.nl
Bron: Stichting TrOost Groningen