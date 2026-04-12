IVN Stadskanaal organiseert Microscopieavond

STADSKANAAL – Aanstaande woensdag organiseert het IVN (Instituut voor Natuurbescherming en educatie) onder leiding van oud biologiedocent B. Kalter een microscopieavond voor leden en geïnteresseerden.
De microscopen zijn voor deze gelegenheid in bruikleen gekregen van het Ubbo Emmius. Deelnemers leren werken met de microscoop en bekijken oa. uiencellen. Hebben ze dat onder de knie dan zijn eencellige planten en dieren, die we veelvuldig in sloten en plassen aantreffen maar nooit te zien krijgen aan de beurt. Denk hierbij aan algen en wieren, daphnia (watervlooien) euglena, cyclops en andere wimper- en zweephaardiertjes. Ze vormen samen de basis van al het leven op aarde.
De avond vindt plaats op 15 april. Leden van IVN gratis, niet leden betalen een kleine bijdrage.
Tijd: van 19.30 tot 10.00 uur.
Plaats van samenkomst: De nieuwe Gaarde, Dwarsweg 2, 9502 WD , STadskanaal.
Bron: Bert Kalter