Kerkje Rehoboth staat in de steigers

BELLINGWOLDE – Het kerkje Rehoboth in Bellingwolde wordt opgeknapt.
In mei 2019 vroeg het kerkbestuur de gemeente Westerwolde een sloopvergunning af te geven voor de kerkje Rehoboth aan de Hoofdweg in Bellingwolde. Het kerkbestuur wou van het gebouw af. Het deed sinds 1996 niet meer dienst als kerk en met de aankoop van de voormalige aula (De Karspel) naast de Magnuskerk waren alle andere activiteiten daar naar toe verplaatst. Ook ging het onderhoud van het gebouw behoorlijk in de papieren lopen. De gemeente Westerwolde vond echter dat er geen noodzaak was voor sloop van het kerkgebouw, dat deel uitmaakt van een beschermd dorpsgezicht, en weigerde de sloopvergunning te verlenen.
In december 2020 werd zowel het kerkje als de naastgelegen pastorie verkocht. In het bestemmingsplan stond dat het kerkje gebruikt kan worden voor een maatschappelijke bestemming.
Het kerkje staat nu in de steigers en wordt opgeknapt. Het is niet bekend welke functie het gebouw straks zal krijgen.
Foto’s: Jan Doornkamp