Kielbadde wordt van zijn plaats getild en gerepareerd

PEKELA – Morgen (Maandag 13 april) start de Dorpscoöperatie Pekela met werkzaamheden aan de Kielbadde, het bruggetje gelegen over de sluis tussen Nieuwe en Boven Pekela.
De brug wordt met een kraan van zijn plek getild en tijdelijk op de kant naast het Pekelder Hoofddiep gelegd. De brug wordt daar klaargemaakt zodat ie weer open en dicht kan.
De werkzaamheden zijn onderdeel van het beweegbaar maken van alle bruggen, zodat het Pekelder Hoofddiep eind 2027 weer bevaarbaar is.
Voor deze werkzaamheden hebben de gemeente en de Dorpscoöperatie in oktober 2025 een samenwerkingsovereenkomst getekend. In de jaren daarna voert de Dorpscoöperatie fase 2 uit: groot onderhoud aan de bruggen en de bijbehorende bediening.
Bron: Gemeente Pekela