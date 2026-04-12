Lezing: Slangenkruid en Indianenbananen in de Kloosterkerk

TER APEL – Op dinsdag 14 april geven Robert Freije en Tomas Kloosterman in de Kloosterkerk een lezing met als titel: ‘Slangenkruid en Indianenbananen’. Beide sprekers zijn opgegroeid in Ter Apel, alwaar ze veel tijd doorbrachten in de bossen, en dus al vroeg in aanraking kwamen met de schoonheid van de natuur.
In de lijn der verwachting kozen zowel Tomas als Robert voor een studie natuurwetenschappen. Een aantal jaren geleden verlegde hun focus zich van de academische wereld naar de praktijk. Robert begon een bedrijf in het ontwerp, de aanleg en het beheer van natuurlijke tuinen. En Tomas startte een voedselbos.
Tijdens de lezing zullen ze beiden hun ervaringen delen met het scheppen van een gezonde en natuurlijke leefomgeving door middel van wilde en eetbare planten. De lezing zal muzikaal omlijst worden door pianospel van Tomas.
De lezing begint om 19.30 uur, de kerk is open om 19.00 uur, met vooraf koffie/thee. Entree vrij. Bij de uitgang is er een collecte voor de kosten.
Bron: Gretha Kruize