Opnieuw veel zwerfafval verzameld in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Veel, maar dan ook erg veel zwerfvuil werd er vrijdag 10 april zowel overdag als ’s avonds in Vlagtwedde bij elkaar gezocht door enthousiaste vrijwilligers, van jong tot oud. Dit alles in het kader van “Nederland Schoon” met de onderliggende gedachte Vlagtwedde richting de zomer er weer netjes bij te laten liggen.
Overdag gebeurde dat door alle leerlingen van zowel o.b.s. De Clockeslach als c.b.s. De Zaaier, alsmede Kinderopvang KiWi. Een groot deel van Vlagtwedde werd door hen aan een vuilinspectie onderworpen. Overeenkomstig het vorig jaar werd op veel routes in het centrum van Vlagtwedde het nodige vuil verzameld. Na afloop van hun opruimactie kon er worden geconstateerd dat één grote container nagenoeg vol zat.
Vanaf 18.30 uur ging een mooie groep volwassenen en een aantal milieubewuste kinderen op stap om het overgebleven deel van het dorp en directe omgeving te ontdoen van het zwerfvuil. Het was bijna schrikbarend te zien hoeveel vuil er in de vorm van hoofdzakelijk blik en plastic gevonden werd op deze routes. Zelfs nu het statiegeld is ingevoerd op blikjes en flesjes wemelt het nog van deze argeloos weggegooide materialen. Aan het eind van de avond was ook de tweede container van 1100 liter zo goed als vol. Kortom, Vlagtwedde is weer een stuk schoner sinds deze vrijdagavond dankzij een enthousiaste groep vrijwilligers!
Na afloop was er voor alle medewerkers in MFA ’t Aambeeld een kop koffie of thee met daarbij een heerlijke koek. En uiteraard werd nog even gezellig nagepraat. Het bestuur van de Dorpsvereniging Vlagtwedde wil de leerlingen van de basisscholen en kinderen van de Kinderopvang, maar zeer zeker ook iedereen die ’s avond geholpen heeft, hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet tijdens deze dag!
Bron en foto’s: HJ Pleiter