Publiek geniet van modeshow en live muziek in Stadskanaal

STADSKANAAL – Zaterdag stond het Menistenplein in Stadskanaal in het teken van mode en muziek. Tijdens Fashion met Smaak presenteerden ondernemers uit het centrum hun collecties aan het publiek. Het programma bestaat onder meer uit modeshows, livemuziek en een dansdemonstratie.
Catwalk op Menistenplein
De modeshows vonden vanaf 13:30 uur op het Menistenplein plaats. Verschillende modezaken uit Stadskanaal toonden wat er dit seizoen op modegebied te vinden is. Van kleding en schoenen tot bodyfashion, brillen en accessoires: het aanbod was breed.
Aan de modeshow werkten mee: Okay, Schuurman Schoenen, Hans Anders, MS Mode, Maudd, Santing Damesmode, Style by B, Lodds, Pearle, Brand Brillen, Liv, Leads, Santing Bodyfashion, Outfit en Greving Opticien.
Muziek en dans
Vanaf 13:00 uur verzorgde pianoband Keyz livemuziek op het plein. Daarnaast gaf sportschool Feel Fit 4 Life een demonstratie. Tussen en na de modeshows trad de band op.
