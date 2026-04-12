Roegbainder Wandeltocht in trek

OUDE PEKELA – De Roegbainder wandeltocht, die komende zaterdag 18 april wordt gehouden, is kennelijk in trek. Al meer dan 160 liefhebbers hebben zich bij de organisatie aangemeld.
Er kan worden gelopen op 4 afstanden, 5, 10, 15 en 25 kilometer. Start en finish zijn bij de kantine van korfbalvereniging WSS aan de Burgemeester Snaterlaan in Oude Pekela. Bij de eindstreep is er voor iedereen een herinnering.
De 25 km vertrekt om 09.00 uur. Steeds een half uur later gaan achtereenvolgens de 15, 10 en 5 km van start. Onderweg is er veel gratis catering en zijn er diverse vrij toegankelijke bezienswaardigheden, waaronder een melkveebedrijf, dinopark Tennax en kasteel de Burcht in Wedde. Ook is er muziek.
Voor de 15- en 25 kilometer lopers is in Tennax een extra fraaie route uitgezet, waar het arboretum, de grote vroegere reptielen, een museum en een miniatuur stad valt te bezichtigen. Ook kan hier het restaurant worden bezocht. In de Burcht is de vaste tentoonstelling te zien.
Vanwege de mooie weersomstandigheden die worden verwacht, denkt de organisatie komende zaterdag meer dan 300 wandelaars te mogen begroeten. Vorig jaar waren er bijna 450 deelnemers.
Bron: Tammo Tillema