Rommelmarkt bij Baptisten Nieuw Buinen

Foto ingezonden.
- Geert Smit - Provincie Drenthe

Zaterdag 18 april is er weer de jaarlijkse rommelmarkt aan het Dwarsdiep 9 bij de Baptisten Gemeente Nieuw Buinen..
U moet er wel vroeg voor uit de veren want het begint om 8.00 uur.
Er is weer een boel mooie artikelen in de aanbieding en er is van alles te koop voor een goede start van de dag, dat scheelt wel een ontbijtje thuis, .

De opbrengst is bestemd voor het zondagsschoolwerk en de jeugdgroepen Rock Solid en Solid Friends.

