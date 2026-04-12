‘Roze boerderij’ wordt gerestaureerd

DRIEBORG – De boerderij van Boelo en Annemarie ten Have wordt gerestaureerd. Het pand staat in de steigers.
De ruim 160 jaar oude boerderij van Boelo en Annemarie ten Have in Drieborg zit vol scheuren, waarvan sommigen zo diep dat je er een hand in kunt steken. De ruim 100 scheuren zijn vermoedelijk ontstaan na het zakken van het grondwaterpeil door gaswinning in de provincie. Daardoor zijn de houten palen waarop het monumentale pand rust gaan rotten. Het gevolg is dat de boel gaat verzakken, met alle gevolgen van dien.
De eigenaars, waarvan Boelo de zesde generatie is die boert op deze plek, klopten bij diverse instanties aan voor hulp. Maar de boerderij staat net buiten het officiële aardbevingsgebied. Ze kregen overal nee op hun rekest.
Het opknappen van het pand zou minstens anderhalf miljoen euro gaan kosten; slopen mag niet omdat het een rijksmonument betreft. Om aandacht voor hun situatie te krijgen verfden ze in augustus 2022 de gevel van de boerderij knalroze.
Hun actie kreeg veel aandacht, wat uiteindelijk resulteerde tot een gewenst resultaat. Voormalig staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) stelde in oktober 2023 756.968 euro beschikbaar en de voormalige staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) kende via het Interventieteam vastgelopen situaties een bedrag toe en ook de provincie Groningen reserveerde een bedrag voor de restauratie van de boerderij. In totaal is er anderhalf miljoen euro aan subsidies beschikbaar.
In september 2025 is begonnen met de restauratie van het monumentale pand. De boerderij staat in de steigers. De herstelwerkzaamheden nemen naar verwachting anderhalf tot twee jaar in beslag.
Foto’s: Hilvert Huizing