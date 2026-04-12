Twee keer volle bak bij feestavonden Shanty- en amusementskoor ’t Kompas

ROSWINKEL – Op 10 en 11 april 2026 gaven Shanty- en amusementskoor ’t Kompas uit Emmer-Compascuum hun feestavonden in de Noorderbak in Roswinkel.
Het waren twee geslaagde avonden. De eerste avond lag de presentatie in handen van Tinus Jeuring en in de tweede avond verzorgde Wietze (Westerwolder) de Roo de presentatie.
Het Shanty- en Amusementskoor ’t Kompas uit Emmer-Compascuum is ontstaan uit een gezamenlijke liefde voor de Shanties en voor vrolijke amusementsliederen. Sinds 2008 brengen ze deze muziek met veel plezier tot leven. Het koor bestaat uit ongeveer 40 enthousiaste leden, waaronder 6 muzikanten. Het hele jaar door treden ze op in zorginstellingen en bij allerlei leuke evenementen en festivals in Drenthe, Groningen en in de grensstreek in Duitsland. Ze zijn onder meer te horen van de Snikkeweek in Musselkanaal tot het korenfestival in Emmen. En vergeet de gezellige optredens op Camping Moekesgat en in het Openluchttheater van Sellingen niet. De vele aanvragen zeggen genoeg: het koor wordt graag gezien én gehoord. Het koor staat onder leiding van Berend Daanje.
Foto’s: Gerda Boeijing