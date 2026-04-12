Veel belangstelling voor concert studenten Prins Claus Conservatorium in garnizoenskerk Oudeschans

Zondag verzorgden studenten van het Prins Claus Conservatorium uit Groningen een concert in het garnizoenskerkje van Oudeschans. Studenten uit binnen- en buitenland van de Jong Talent Klas en de bacheloropleiding presenteerden hun muzikale talenten. Naast vele solistische bijdragen waren er ook ensemble-optredens.
De piano-bijdragen werden op een vleugel gespeeld, die daarvoor speciaal door het Prins Claus Conservatorium was aangeleverd. Aan het concert werkten mee: Nishian Elias op piano, Lieuwe Medema op gitaar, Iwan Rijfers op piano, Bente Meulenbeld op hobo en Teun van Doorn op piano. Het Luminis Ensemble verzorgde het vocale gedeelte. Op het programma stonden onder anderen werken van Chopin, Mozart, Britten en Liszt. De presentatie was in handen van Janneke Olthuis.
