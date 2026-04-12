Westerwolde verspeelt dure punten door 1-0 verlies tegen Zevenhuizen

ZEVENHUIZEN, VLAGTWEDDE – Eén moment van onachtzaamheid in verdedigend opzicht van de kant van Westerwolde was er zondagmiddag 12 april debet aan dat de volle buit in Zevenhuizen bleef. Een rake kopbal van Zevenhuizen’s topscorer Tim Wekema zorgde er voor dat de met de bus meegereisde supportersschare van Westerwolde in mineur achterbleef en tevens moest vaststellen dat aanvoerder Rudolf Riks en zijn teamgenoten door deze kleine nederlaag verder afdaalden op de ranglijst. Aan de andere kant moet worden geconstateerd dat Westerwolde deze middag de overwinning in de verste uitwedstrijd van het seizoen ook geen moment verdiende. En hoewel ook Zevenhuizen op het harde en daardoor hobbelige veld eveneens niet tot aanvaardbaar voetbalspel op het niveau van de vierde klasse kwam, waren het de mannen van trainer Theo Donker die uiteindelijk aan het langste eind trokken.

Wat betreft de eerste helft van deze over de gehele linie belabberde wedstrijd kan het kort gehouden worden. Meest opvallende feit was misschien nog wel het na drie minuten spelen geblesseerd uitvallen van Zevenhuizen-speler Ate Faber. Het komt niet vaak voor dat een speler zo kort aan een wedstrijd kan deelnemen. Wat betreft het voetballen waren een afstandsschot van Tex van Kalmthout in de 11e minuut – dat een meter over het doel van keeper Nick Kobes van Zevenhuizen ging – en een curieuze redding van zijn collega Erwin Timmer in de 35e minuut misschien wel de meest bijzondere momenten in dit eerste deel van de wedstrijd. Scheidsrechter Oord uit Heerenveen, die van tijd tot tijd op grote afstand beslissingen nam die niet met de werkelijkheid overeen kwamen, stuurde spelers en begeleiding na vijfenveertig minuten voetballen dan ook naar de prachtige kleedkamers van het nieuwe multifunctionele gebouw in Zevenhuizen.

In de tweede helft van hetzelfde laken een pak. Beide ploegen toonden goede wil er iets moois van te maken, maar slaagden daar op geen enkele manier in. Behalve Tim Wekema dan. Een scherp aangesneden vrije trap vanaf de rechterkant belandde in de 78e minuut bij de geheel vrijstaande Wekema en met een bekeken kopbal in de verre hoek verschalkte hij doelman Timmer van Westerwolde met z’n twintigste van het seizoen: 1 – 0. Met het doorvoeren van een aantal wissels probeerde Westerwolde gedurende het laatste kwartier het tij nog te keren, maar tot echte scoringskansen leidde dit niet. Het bleef bij de kleinst mogelijk overwinning voor Zevenhuizen en hierdoor werd de 1 – 0 nederlaag tegen Westerwolde in november van het vorig jaar met dezelfde cijfers weggepoetst. Zevenhuizen voert nu het rechterrijtje aan in de tussenstand.

Door deze nederlaag van Westerwolde en ook die van Veelerveen tegen BNC, wordt het meer en meer dringen aan de top van de vierde klasse B. Er bestaat dan ook geen twijfel dat de ontknoping betreffende het kampioenschap en de te vergeven periodetitels een erg spannende zal worden. Met voor de meeste ploegen nog drie wedstrijden te gaan, staat de bovenste helft van de ranglijst wat verliespunten betreft op vijf punten van elkaar. Hierbij opgemerkt dat dat zowel BNC als Buinen hun inhaalwedstrijd nog moeten winnen. Wil Westerwolde nog een woordje mee blijven spreken wat betreft de kampioens- en periodetitelaspiraties, dan zal er de laatste drie wedstrijden moeten worden gewonnen, te beginnen volgende week zondag in eigen huis tegen Engelbert. Zo niet, dan wordt er ook het volgend seizoen in de vierde klasse gespeeld.

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer (K) – Rudolf Riks (C) – Tex van Kalmthout – Rudie Bergman – Tim Huls (46e min. Mikai Luijten) – Julian Smid (75e min. Kjell Luijten) – Kevin v.d. Laan – Wilco Huls (80e min. Stefan Veldhuis) – Joran Luijten (75e min. Lars te Bokkel) – Sander van Hoorn – Frank Riks (65e min. Merijn te Velde)

Scheidsrechters: dhr. B. Oord uit Heerenveen

Amusementswaarde: 5

Toeschouwers: 100

Bron en foto’s: HJ Pleiter