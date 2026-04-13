10-jarige Evelyn uit Winschoten 2e prijs Regio-Cup Gramsbergen

WINSCHOTEN, GRAMSBERGEN – Zaterdag is de 10-jarige Evelyn uit Winschoten tweede geworden bij de Regio-Cup dammen in Gramsbergen.

Zaterdag 11 april werd het 5e Regio-Cup jeugddamtoernooi afgewerkt in MFC de Binder in Gramsbergen met een recordaantal van 68 jeugdspelers. De vorige jeugdtoernooien, in een cyclus van vijf, vonden overigens plaats in Hoogeveen, Groningen, Hijken en Winschoten.

De deelnemers kwamen naast Gramsbergen uit Dedemsvaart, Wapenveld, Enschede, Westerhaar, Hoogeveen, Hijken, Beilen, Leek, Rinsumageest, Groningen, Yde, Nieuwe Pekela en Winschoten. Coördinator Rik Smit uit Nieuw-Balinge had de deelnemers, op sterkte, ondergebracht in groepen van 8 spelers, waarbij groep 1 en 2 werd gevormd door respectievelijk 5 en 6 spelers, die de partijen met de klok afwerkten, onder een speeltempo van “Fischer 10 basisminuten + 10 seconden per zet”. Groep 9 werd tenslotte gevormd door 10 jeugdspelers.

Vier jeugdleden van Damclub Winschoten succesvol bij Regio-Cup in Gramsbergen

Damclub Winschoten was zaterdag rond het middaguur met een viertal jeugdspelers afgereisd naar Overijssel, namelijk Hannah, Elise, Evelyn en Ryan. Hannah en Elise waren bij groep 9 ingedeeld, waar Hannah met een gedeelde 4e plaats net buiten de prijzen viel. Hannah had trouwens met 9 punten een keurige 50% score behaald. Groep 9 bestond namelijk uit 10 jeugdige spelers. Zus Elise maakte zaterdag haar debuut op een jeugdtoernooi en wist 4 punten te behalen. Ryan en Evelyn zaten beide in groep 5. Ryan kwam tot een keurige 5e plaats met een 50% score, 7 punten uit 7 partijen. Evelyn werd met 9 punten uitstekend 2e en mocht uit handen van Leo Peters, van de plaatselijke Damclub

“De Vechtstreek Gramsbergen” een beker in ontvangst nemen. Het kwartet spelers van Damclub Winschoten kwam tot goed opgezette partijen en kon terugzien op een geslaagde “damdag”.

Doel jeugdtoernooien

Eind vorige eeuw is de Drentse Dambond (DDB) gestart met het organiseren van jeugdtoernooien met als doel het stimuleren en promoten van de damsport onder de jeugd, onder de noemer DDB-Cup. In eerste instantie werden de toernooien georganiseerd in de provincie Drenthe, maar begin deze eeuw zijn hier de provincies Groningen, Friesland en Overijssel ook bij betrokken en werd de naam gewijzigd in Regio-Cup jeugddamtoernooien onder auspiciën van het platform “Regiowerking-Noord”. De laatste jaren vinden de Regio-Cup jeugddamtoernooien plaats in Hoogeveen, Hijken, Groningen, Gramsbergen en Winschoten. De plaatselijke damclub zorgt dan voor een speelzaal inclusief damborden, schijven en klokken. De coördinator Rik Smit neemt vervolgens de groepsindeling en de prijzen ter hand.

Halve finale NK Schooldammen

Zaterdag 18 april staan in Nederland de halve finales om de schooldamtitel voor basisschoolleerlingen op de damkalender van de KNDB. Bij de welpen, groep 3 t/m 6, vindt dit plaats in Zuidwolde (Gr.), Laren (Gld), Vianen of Hoogblokland. De pupillen viertallen, groep 7/8, gaan naar Harderwijk, Hijken, Wageningen, Oud-Alblas of Doetinchem. De regio Oost-Groningen is dan met 6 viertallen vertegenwoordigd, namelijk bij de welpen

CBS Mons Sinaï 1 en 2 uit Heiligerlee en CBS Maranatha uit Winschoten. Bij de pupillen zijn dat CBS Annewieke uit Scheemda, CBS De Loopplank uit Blijham en CBS De Vossenburcht uit Winschoten. De NK-finale is tenslotte op zaterdag 30 mei in Heerde (Gld) voor de pupillen en in Dedemsvaart voor de welpen.

Bron: Geert Lubberink