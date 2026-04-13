Activiteitendag vol met ontmoeting in Bad Nieuweschans

BAD NIEUWESCHANS – Op 17 april organiseert Geloof in Oldambt weer een dag vol ontmoeting en gezelligheid in Bad Nieuweschans. Inwoners zijn van harte welkom voor een ontspannen koffieochtend, terwijl de jongste buurtgenoten ’s middags hun hart kunnen ophalen bij de Kinderbijbelclub. Beide activiteiten vinden plaats in de vertrouwde voetbalkantine van VV Bad Nieuweschans.
Vanaf 10.00 uur gaan de deuren open. Er is geen strak programma; wie zin heeft in gezelligheid kan binnenlopen wanneer hij of zij wil. Het concept is simpel: een lekkere kop koffie, een luisterend oor en een gezellig praatje met buurtgenoten. Steeds meer inwoners weten de weg naar deze ochtenden te vinden, wat zorgt voor een groeiende groep enthousiaste bezoekers. De ochtend duurt tot 12.00 uur.
In de middag is het de beurt aan de kinderen. Tijdens het programma is er een gezellige koffietafel voor volwassenen. Vanaf 15.00 uur begint de inloop met leuke spellen en volop gezelligheid. Om 15.30 uur start het officiële programma van de Kinder Bijbel Club.
Het belooft een actieve middag te worden: we gaan knutselen, spelletjes doen, en luisteren naar een inspirerend verhaal. Het programma voor de kinderen eindigt om 16.30. Iedereen is van harte welkom!
Bron en foto’s: Joshua Noteboom