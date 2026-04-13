Asbest aangetroffen in oude muurdelen en kozijnen pand HEMA

OLDAMBT – Bij werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis Oldambt is asbest aangetroffen. Het asbest zit in de oude, stenen muurdelen van de HEMA en de voormalige Kijkshop. Bedrijf Dusseldorp start dinsdag 14 april 2026 met de sanering, die circa twee weken in beslag zal nemen. De sanering vindt plaats binnen het al afgezette werkterrein. Direct omwonenden zijn geïnformeerd over de werkzaamheden.
Als onderdeel van de nieuwbouw van het gemeentehuis, ondergaat de HEMA een grondige metamorfose. De HEMA verhuist in zijn geheel naar de begane grond. Wat nu nog de eerste verdieping is, is straks integraal onderdeel van het gemeentehuis. Bouw gemeentehuis en verbouw HEMA gebeuren door Aannemingsmaatschappij Friso.
Bij de eerste werkzaamheden aan de gevel van de HEMA is recent asbest aangetroffen. De gevels vallen binnen het al bestaande hekwerk, dat is opgezet voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.
De uitvoering van de sanering wordt verricht door bedrijf Dusseldorp. Dit gebeurt volgens geldende veiligheidsvoorschriften, zoals het verwijderen en het afvoeren van de asbest etc. De kosten voor de sanering zijn voor de gemeente Oldambt en vallen naar verwachting binnen het bestaande budget voor de nieuwbouw.
Bron: Gemeente Oldambt