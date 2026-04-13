Bevrijdingsconcert met Voorwaarts in Wildervank

WILDERVANK – Op dinsdag 5 mei staat ook Wildervank in het teken van Bevrijdingsdag. ‘Muziekvereniging Voorwaarts Veendam’ verzorgt van 19.30 tot 21.00 uur een feestelijk en herkenbaar concert voor jong en oud in het ‘Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum’. Het evenement word gesponsord door de gemeente Veendam en de toegang is gratis.
Tijdens deze feestelijke avond brengt het harmonieorkest een vrolijk programma vol lichte muziek, swing, popklassiekers en tijdloze evergreens. Bezoekers kunnen genieten van bekende melodieën zoals Colonel Bogey, Dancing Queen en Born to Be Wild, aangevuld met andere publieksfavorieten die perfect passen bij de viering van 5 mei.
Het concert staat in het teken van samen vieren, vrijheid en verbondenheid. Met toegankelijke muziek en een ontspannen sfeer belooft het een avond te worden waarin iedereen zich welkom voelt.
Met 105 jaar geschiedenis is ‘Muziekvereniging Voorwaarts Veendam’ een levendige en betrokken vereniging, die traditie combineert met vernieuwing en met veel plezier bijdraagt aan het muzikale leven in Veendam en omstreken.
Toegang: gratis
Datum: dinsdag 5 mei
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Locatie: Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum, Torenstraat 108, Wildervank
Bron: Carlo Westmaas