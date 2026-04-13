Bogdike en Café De Toeter organiseren 32e Toeterrit op Koningsdag

VEENDAM – Op Koningsdag, maandag 27 april, wordt voor de 32e keer de traditionele Toeterrit georganiseerd door stichting Bogdike en Café De Toeter. De organisatie hoopt opnieuw op tientallen oldtimers en klassieke motoren met een bouwjaar tot en met 1983.
De start en finish van de rit vinden plaats op het parkeerterrein voor Café De Toeter aan het Beneden Westerdiep in Veendam. Om 11.00 uur wordt het startschot gegeven door burgemeester Annelies Pleyte en vertrekken de motoren voor een tocht van circa 100 kilometer door de provincie, met onderweg een stop. De deelnemers rijden in colonne en worden begeleid door het motorbegeleidingsteam (MBT) uit Assen.
De verzameling van klassieke motoren, waaronder merken als BSA, Norton, Harley en Sparta, vormt jaarlijks een bijzondere bezienswaardigheid en trekt veel publiek. Rond 16.15 uur worden de motoren weer terugverwacht bij Café De Toeter.
Deelname aan de Toeterrit is mogelijk voor zowel bestuurders als duopassagiers. Inschrijving vindt ter plekke plaats.
Bron: Ginet Venema (Bogdike)