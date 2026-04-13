De Drijscheer organiseert een gezellige Buiten Bingo

ALTEVEER – Op 3 mei organiseert de Drijscheer een gezellige Buiten Bingo. Dit event is leuk voor iedereen en alle leeftijden!
Tijdens deze Buiten Bingo ga je samen op pad met een bingokaart, een route en je mobiele telefoon.
Op deze bingokaart staan objecten die je tijdens een wandelroute moet vinden en fotograferen. Aan het einde app je de foto’s met gevonden voorwerpen naar een mobiel nummer dat je van ons krijgt.
Voor deze gevonden voorwerpen krijg je punten, daar komt een winnaar van de dag uit!
Je kunt alleen met een knapzak op pad of na afloop genieten van een heerlijk pannenkoekenbuffet.
Vertrek: tussen 10.00 en 16.00 uur
Start/eindlocatie: De Drijscheer, Keiweg 1 9661 TV Alteveer
Je kunt kiezen uit ± 5 km. of ± 10 km.
Geniet van de heerlijke lentesfeer, zomerse zonnestralen in een geweldige omgevoing, kom van de bank af voor onze super gezellige Buiten Bingo!
Opgeven/info www.dedrijscheer.eu
Bron: Judith Koops