Gratis activiteit voor jongeren in de meivakantie

WINSCHOTEN – Jongeren van 10 tot 18 jaar kunnen in de meivakantie meedoen aan een gratis sportieve activiteit in Winschoten. Op woensdag 29 april 2026 organiseert TOF Oldambt een middag vol actie met Archery Tag en Bubble voetbal in de sporthal aan de Mr. D.U. Stikkerlaan te Winschoten.
Bij Archery Tag gaan deelnemers met pijl en boog de strijd met elkaar aan. Tijdens bubble voetbal spelen jongeren voetbal terwijl ze in een grote opblaasbare bal zitten. De activiteiten zijn geschikt voor verschillende leeftijden en beloven een actieve en gezellige middag.
Deelnemers kunnen zich inschrijven voor één van de volgende tijdsloten:
13.00 – 14.00 uur
14.00 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
Aanmelden verplicht
Aanmelden is verplicht, want vol = vol. Jongeren kunnen zich aanmelden via: www.oldambtbeweegt.nl/evenementen/meivakantieactiviteiten/
Over TOF Oldambt
De activiteiten worden georganiseerd door TOF Oldambt. Dit is een initiatief van de gemeente Oldambt, in samenwerking met scholen, SWO en de GGD. Samen zetten zij zich in voor activiteiten voor jongeren binnen het programma Opgroeien in een Kansrijk Oldambt.
Meer informatie is te vinden op Instagram en de website van TOF Oldambt, www.tofoldambt.nl
Bron: Gemeente Oldambt