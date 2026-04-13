DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Haren

Gisteren vond rond 18:20 uur in de omgeving van de Emmelner Straße in Haren een geval van exhibitionisme plaats. Een nog onbekende man bevond zich in een voetgangerstunnel tussen Am Steinkamp/Funkenkamp en de Emmelner Straße, waar hij met zijn broek naar beneden aan zijn geslachtsdelen zat te friemelen. Een 57-jarige getuige zag de situatie, observeerde de man en sprak hem aan. De onbekende man verklaarde vervolgens dat hij had geplast en vertrok kort daarna op een fiets in de richting van Emmeln.

De man wordt als volgt beschreven:

ongeveer 35 tot 40 jaar oud

kort, donker haar

droeg een rood shirt

droeg een zwarte joggingbroek

droeg witte schoenen

Naar verluidt bevonden zich tijdens het incident andere mensen in de buurt die het mogelijk hebben gezien. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Haren op telefoonnummer 05932/72100.

Rond 3:00 uur vannacht vond bij een tankstation aan de Bürgermeister-Esders-Straße in Haren een inbraak plaats. Onbekende daders drongen het pand binnen. Volgens de eerste bevindingen stalen ze een fles alcohol en mogelijk sigaretten uit de verkoopruimte. De 48-jarige eigenaar werd wakker door het afgaande alarm en ging direct naar het tankstation. Daar trof hij bij de kassa een jongeman aan. Nadat hij de dader had aangesproken en de politie had gewaarschuwd, vluchtte de man in onbekende richting.

De dader wordt als volgt beschreven:

ongeveer 170 tot 180 cm lang

tamelijk slank tot tenger gebouwd

ongeveer 20 tot 30 jaar oud

droeg donkere kleding, waaronder een zwarte hoodie en een donkere broek

droeg mogelijk handschoenen

sprak met een donkere, diepe stem, vermoedelijk met een licht Oost-Europees accent

De exacte omvang van de schade is momenteel onduidelijk. Het onderzoek loopt nog. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Meppen op 05931/9490.

Surwold

Vanmorgen vond rond 6:30 uur op de hoofdweg in Surwold een verkeersongeval plaats. Een 54-jarige bestuurster van een Mercedes B-Klasse wilde linksaf van Kanalplaatzen naar de Hauptstraße slaan. Ze zag een 44-jarige man op een scooter niet aankomen. Deze man had voorrang en reed op de Hauptstraße in de richting van Sögel. De twee voertuigen botsten op het kruispunt. De 44-jarige man raakte ernstig gewond en werd voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De geschatte materiële schade bedraagt ​​circa 9.000 euro.

Bunde

De Duitse politie heeft zondag aan de Duits-Nederlandse grens een man aangehouden die gezocht werd op basis van drie arrestatiebevelen. De 36-jarige zit nu in voorlopige hechtenis.

De man werd zondagochtend rond 5.00 uur in het kader van de tijdelijk heringevoerde grenscontroles op de A280 bij rustplaats Bunderneuland bij de Duits-Nederlandse grens aangehouden. Hij was passagier in een internationale bus. Tijdens de identiteitscontrole bleek dat de Duitse staatsburger door justitie in drie afzonderlijke zaken gezocht werd. In één zaak wordt hij beschuldigd van zware mishandeling. Omdat hij ondanks een correcte oproep niet op zijn proces verscheen, heeft de rechtbank zijn voorlopige hechtenis bevolen en een arrestatiebevel uitgevaardigd. In een andere zaak werd de 36-jarige veroordeeld tot een maand gevangenisstraf wegens fraude, een straf die hij had kunnen voorkomen door een boete van € 1.800 te betalen. Hij was niet in staat deze boete te betalen. Bovendien was er nog een arrestatiebevel tegen de man uitgevaardigd in verband met een administratieve procedure, wat betekende dat hij nog eens vier dagen in de gevangenis moest doorbrengen.

Nadat de politieprocedures ’s middags waren afgerond, werd de gearresteerde man voorgeleid aan een rechter en vervolgens naar een penitentiaire inrichting gebracht.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland