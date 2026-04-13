Lentemarathon bij tuinen in de regio

GRONINGEN, DRENTHE, DUITSLAND – Het Tuinpad op en In Nachbars Garten zet zich in voor het open stellen van bezienswaardige particuliere tuinen en wil de aandacht vestigen op bijzondere openbare tuinen en parken. De openstelling van particuliere tuinen is in vele Europese landen inmiddels een bekend fenomeen, maar Het Tuinpad op en In Nachbars Garten is uniek omdat deze stichting grensoverschrijdend werkzaam is, nl. in Groningen, Drenthe en Noordwest Duitsland.

De basis voor deze ‘bloeiende’ organisatie werd in 1984 door enkele enthousiaste tuinliefhebbers in de provincie Groningen gelegd. In 1992 was het “Jaar van Europa” voor de Stichting aanleiding om de stap vanuit de provincie Groningen over de grens in richting Duitsland te doen. Om het Duitse deel enigszins af te bakenen werd gekozen voor het gebied Noordwest Nedersaksen tot ca. Oldenburg in oostelijke richting en Lingen/Ems in zuidelijke richting (Emsland). Nog iets later werd ook de provincie Drenthe toegevoegd.

Tweejaarlijks wordt er een kleurrijke tuinengids uitgegeven. Deze gids biedt veel informatie over 130 aangesloten de tuinen. De gids heeft een handzaam formaat met 170 bladzijden op A5 formaat en is tweetalig (Nederlands en Duits). De gids bevat informatie over alle aangesloten tuinen en van elke tuin een kleurenfoto. Met behulp van een kaartje, pictogrammen en teksten met praktische informatie zoals openingsdagen is snel te zien wat er verwacht kan worden. Nieuwe tuinen worden na aanmelding door een tuinencommissie gekeurd op gastvriendelijkheid, (planten)kennis van de eigenaar, staat van onderhoud en belevingswaarde van de tuin.. Alle aangesloten tuinen worden regelmatig door de stichting beoordeeld om de kwaliteit en de bezienswaardigheid te waarborgen. De gids is o.a. verkrijgbaar via www.hettuinpadop.nl.

Naast het uitgeven van de tuinengids worden er door de stichting jaarlijks een aantal open tuinen weekenden georganiseerd. Dan kunnen tuinliefhebbers zonder een vooraf gemaakte afspraak een selectie van de aangesloten tuinen bezoeken. Deze tuinen openen van 11-17 uur de tuinpoorten.

De entree is soms gratis, soms wordt een vrije gift op prijs gesteld of er wordt een entree gevraagd.

De lijst met deelnemende tuinen wordt voortdurend bijgewerkt en is te vinden op www.hettuinpadop.nl onder tuinagenda.

Op deze site staan ook beschrijvingen en foto’s van de tuinen.

Lentetuinenmarathon 25 en 26 april,

Zomertuinenmarathon Groningen en Drenthe 20 en 21 juni,

Zomertuinenmarathon Duitsland 27 en 28 juni,

Herfsttuinenmarathon 26 en 27 september,

steeds van 11:00 tot 17:00 uur

Bron: Jannie Bos