Lezing ‘je gedachten de baas’ in Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Iedereen heeft weleens afdwalende gedachten. Je bent ergens mee bezig en plots gaan je gedachten een andere kant op. Dat is heel normaal. Maar wanneer deze gedachten negatief worden en blijven terugkomen, kan piekeren ontstaan.
Op 28 april om 10:30 uur organiseert Bibliotheek Veendam een inspirerende en praktische lezing over dit onderwerp, gegeven door Marlijn Besten.
Tijdens de bijeenkomst legt Marlijn uit hoe afdwalende gedachten kunnen omslaan in piekeren en wat je hiertegen kunt doen. Deelnemers krijgen praktische handvatten en doen eenvoudige oefeningen om negatieve gedachten te herkennen en om te buigen naar een positievere richting.
Marlijn Besten is onderzoeker bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. In haar werk richt zij zich op mensen die een depressie hebben gehad, waarbij zij onder andere kijkt naar de effecten van mindfulness en positief fantaseren.
Praktische informatie
Datum: 28 april 2026
Tijd: 10:30 uur
Locatie: Bibliotheek Veendam
De lezing is onderdeel van een reeks lezingen die Bibliotheek Veendam in 2026 aanbiedt.
Aanmelden kan via: www.groningsebibliotheken.nl/veendam of aan de balie van de bibliotheek.
Bron: Maaike Hermse