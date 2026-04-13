Nieuwe speeltuin voor Bellingwolde: resultaat van jaren inzet en betrokkenheid

BELLINGWOLDE – Het is eindelijk zover: Bellingwolde krijgt een nieuwe, moderne speeltuin aan de Kastanjelaan. Na een lange periode van plannen maken en voorbereidingen treffen, kan het dorp zich opmaken voor een gezellige ontmoetingsplek voor jong en oud.

Achter de schermen is de afgelopen jaren door speeltuinvereniging Plan Oost en betrokken dorpsbewoners hard gewerkt. Om de financiering rond te krijgen, werden allerlei acties georganiseerd. Zo was er een crowdfundingsactie, het ludieke spel ‘Schijt je Rijk’, en werd er geld ingezameld tijdens de kerstmarkt. Daarnaast leverde het verzamelen van lege flessen en blikjes een mooie bijdrage op.

Ook via andere wegen werd steun gevonden. Leden van de Rabobank konden de speeltuinvereniging aanwijzen als begunstigde van de ClubSupport-actie en werden er diverse fondsen aangeschreven. Al deze inspanningen samen hebben geleid tot een indrukwekkend bedrag van ongeveer 200.000 euro.

De nieuwe speeltuin belooft een aantrekkelijke plek te worden voor het hele dorp. In de plannen is onder meer een grote zandbak opgenomen met een bijzondere blikvanger: een zandgraafmachine. Daarnaast is de speelplek bedoeld als ontmoetingspunt, waar niet alleen kinderen zich kunnen vermaken, maar ook ouders en grootouders kunnen ontspannen en een praatje maken.

Inmiddels is er al een informatiebord geplaatst met een tekening van de toekomstige speeltuin. De werkzaamheden starten naar verwachting halverwege mei.

De nieuwe speeltuin komt in de plaats van de oude speelplek aan de Zuiderstraat. Op die locatie worden in de toekomst woningen gebouwd. Bij het ontwerpen van de nieuwe speeltuin is nadrukkelijk geluisterd naar de wensen van de kinderen uit het dorp. Zij gaven onder meer aan graag een pannakooi, basketbalnet, skatebaan, klimtoren, kabelbaan, schommels en een speelhuisje met zandbak te willen. Ook werd aandacht gevraagd voor toegankelijkheid. Zo is de vraag gesteld of de speeltuin geschikt wordt voor kinderen in een rolstoel, zodat echt iedereen kan meedoen.

Met de start van de werkzaamheden in zicht, lijkt Bellingwolde binnenkort een prachtige, nieuwe speelplek rijker te zijn – een project dat laat zien wat er mogelijk is als een dorp samen de schouders eronder zet.

Foto’s: Jan Doornkamp