Nominaties Groninger Cultuurprijzen 2026 geopend 

GRONINGEN – De provincie Groningen en het Cultuurfonds Groningen openen de inschrijving voor de Groninger Cultuurprijzen 2026. Makers, organisaties en groepen die het culturele landschap vernieuwen, versterken of zichtbaar maken, zowel offline als online, kunnen worden voorgedragen. Er zijn 3 categorieën: professionals, talent en amateurkunst. Iedere winnaar ontvangt € 5.000. Nomineren kan vanaf vandaag 13 april 2026 via www.cultuurprijsgroningen.nl.
De 3 prijzen die het culturele Groningen laten zien
Groninger Cultuurprijs
Deze prijs is voor een professioneel maker, gezelschap of instelling die het culturele klimaat in Groningen heeft versterkt. Denk aan vernieuwende kunstvormen, nieuwe manieren om publiek te bereiken of projecten die cultuur koppelen aan actuele thema’s zoals duurzaamheid, inclusie of digitale creativiteit.
Groninger Talentprijs
De Talentprijs is zowel voor amateurs als professionals, jong én oud, die opvallen door artistieke groei, vernieuwend werk of een sterke ontwikkeling richting landelijke of internationale zichtbaarheid. In 2026 is er extra aandacht voor talent dat werkt met nieuwe media, technologie of hybride kunstvormen.
Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst
Deze prijs, uitgereikt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, gaat naar een amateurkunstenaar of -vereniging die een bijzondere prestatie heeft geleverd. De nadruk ligt op passie, vakmanschap en de kracht van kunst in de gemeenschap van zangkoren tot theatergroepen, van kunstcollectieven tot buurtprojecten.
De jury
De jury bestaat uit vertegenwoordigers uit verschillende culturele disciplines. Zij beoordelen alle inzendingen op kwaliteit, relevantie, innovatie, impact en motivatie. Niet op het aantal nominaties.
De jury voor 2026 bestaat uit jurylid en voorzitter Jantina van der Broek en juryleden Jan-Gerd Krüger, Renée Luth, Peter Sikkema en oud-winnaar Mohamed Yusuf Boss.
Nomineren
Iedereen kan een kandidaat aandragen. Aanmelden kan tot 31 mei 2026 via het digitale formulier op www.cultuurprijsgroningen.nl.
De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 7 oktober 2026 in het Kielzog te Hoogezand.
Bron: Provincie Groningen