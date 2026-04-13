Orgelconcert Gert van Hoef op 16 mei a.s.

BELLINGWOLDE – Op zaterdagavond 16 mei om 19.30 uur geeft de zeer getalenteerde Gert van Hoef uit Barneveld weer een orgelconcert in de Magnuskerk in Bellingwolde.
Na toelatingsexamen te hebben gedaan, studeerde Gert sinds september 2013 hoofdvak orgel aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij ontving zijn orgellessen in de Westerkerk te Amsterdam.. Op 21 juni 2017 heeft Gert eindexamen gedaan op het majestueuze Müller-orgel in de St. Bavo te Haarlem. Dit betreft het eindexamen orgel voor zijn ‘Bachelor’ diploma in muziek. De jury was zeer onder de indruk en kende hem een score toe van 8,5 punten (uit 10). Sinds het prille begin van zijn carrière, plaatst Gert filmpjes van zijn orgelspel op Youtube. Mede hierdoor geniet hij al grote bekendheid en geeft hij inmiddels vele concerten in binnen en buitenland.
Gert van Hoef heeft al meerdere keren met groot succes een concert in de Magnuskerk gegeven.
Hij heeft daarmee veel orgelliefhebbers al laaiend enthousiast gemaakt. Hij kent het orgel door en door en weet, mede door zijn muziekkeus, mensen echt met de muziek te raken. Het prachtig gerestaureerde orgel en kerkinterieur maken het concert tot een belevenis!
In de pauze wordt gratis koffie en thee geschonken. Zie voor verdere informatie www.pkn-bellingwolde.nl en www.gertvanhoef.nl
Bron: Concertcommissie Magnuskerk Bellingwolde